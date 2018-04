Eleições na Hungria: Ainda há filas com eleitores em Budapeste

Tamanho do texto

As urnas fecharam, oficialmente, às 18h (hora de Lisboa). No entanto, nem todas as mesas de voto encerraram porque ainda há muitos eleitores em filas, à espera de votar. A Comissão Eleitoral da Hungria deu autorização para que os eleitores que estejam nas filas votem.

As mesas de voto só deverão estar todas encerradas entre as 20h e 20h30. (Hora de Lisboa).

Os primeiros resultados só saem depois de todas as mesas de voto fecharem.

Na capital, em Budapeste, ainda há mais e 100 pessoas numa fila na Rua de Bocskai para votar.

Vídeo da fila de eleitores em Budapeste:

Zsolt Kerner

A comunidade húngara a viver no Reino Unido também continua à espera de votar, como se vê nesta fotografia em baixo. O que faz com que as urnas encerrem.

Muitos húngaros continuam à espera de votar. Estima-se que no Reino Unido vivam cerca de 200 mil húngaros.

Normalmente, 85% dos eleitores húngaros a viver no Reino Unido votam nas eleições presidenciais. Na cidade londrina, a taxa de participação das últimas eleições foi a mais alta de sempre.

Este ano, só em Londres, já foram registados 8248 votos em 9707 eleitores, cerca de 85%.

Londres reuters

Eleições históricas: Ode à democracia

Às 17h30h, a taxa de participação já tinha batido um recorde: 68,13% .

. Só na capital, Budapeste, a participação foi de 67% até às 16h.

Gergely Gulyás, do Fidesz, agradeceu a todos os eleitores por participarem nestas eleições e disse mostrou-se confiante com o futuro parlamento:

"A legitimidade do novo parlamento será muito forte", admitiu Gulyás.

Quem será o vencedor?

Viktor Orbán é o grande favorito à cadeira mais alta do país. Se vencer, será o seu terceiro mandato consecutivo caso.

A maioria das sondagens dava-lhe uma distância de 20% a 30% dos rivais mais diretos, a saber, o líder do Jobbik, da extrema-direita, Gabor Vona, e o candidato do bloco que integra os socialistas, Gergely Karacsony.