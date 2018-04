Russos terão capacidade para interferir nos drones dos EUA na Síria

De acordo com estes militares, os russos começaram a interferir com os sistemas de navegação de drones mais pequenos dos Estados Unidos há algumas semanas, depois de alegados ataques com armas químicas em Ghouta. Os russos estariam receosos de que os americanos pudessem responder e começaram a interferir dos sistemas de GPS dos drones a operar na região, revelaram os oficiais, em anonimato.

De acordo com Todd Humphreys, diretor do Laboratório de Radionavegação da Universidade do Texas em Austin, este tipo de interferência é possível e teria um sério impacto na mobilidade dos drones provocando mau funcionamento ou mesmo a queda dos aparelhos. "No mínimo as interferências poderiam provocar um comportamento errático", esclarce.