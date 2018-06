Espanha abre os braços aos 629 migrantes rejeitados pela Itália

A Espanha ofereceu-se para receber os 629 migrantes retidos no navio Aquarius no Mar Mediterrâneo, em águas internacionais, ao largo de Itália e de Malta.

A Euronews é a única televisão a bordo do barco e tem imagens exclusivas do grupo de migrantes recolhido durante o fim de semana ao largo da Líbia e que desesperava poder rumar a terra, acabando no meio de um género de pingue-pongue político entre italianos e malteses.

A abertura da Espanha para receber o grupo acabou por ser bem acolhida em Itália. O novo ministro do Interior, Matteo Salvini, clamou "vitória" pelo desvio destes migrantes para o país ibérico depois de ter sugerido a ida para Malta, de onde estariam mais perto.

"629 migrantes a bordo do 'Aquarius' em direção a Espanha. Primeiro objetivo alcançado", escreveu Salvini nas redes sociais, juntando uma "hashtag" com a expressão "fecha a minha porta."

O primeiro-ministro maltês agradeceu, por seu turno, ao novo homólogo espanhol, Pedro Sanchez, e acusou a Itália de ter violado as regras internacionais e ter provocado um impasse.

"Temos de nos sentarmos e falar para evitar a repetição desta situação. Este é um problema europeu", sublinhou Joseph Muscat.

A abertura da Espanha vem aumentar a pressão sobre a União Europeia, a cerca de duas semanas de uma cimeira em que a Itália deverá exigir aos "27" mudanças na política migratória comum.

O "Aquarius" irá, entretanto, rumar a Valência, na costa leste de Espanha, com um grupo de migrantes onde se incluem 11 crianças e sete mulheres grávidas.

A jornalista Anelise Borges, da Euronews, está a bordo do "Aquarius" e partilhou esta segunda-feira a experiência de ter estado com algumas das mulheres migrantes com quem tem convivido no Mediterrâneo.

"Está um calor insuportável onde elas estão, mas pelo menos estão à sombra", escreveu Anelise pouco antes de receber e também partilhar a notícia da abertura de Espanha para receber os migrantes.