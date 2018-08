Brasil: "Operação Cronos" detém 2600 pessoas em todo o país

Tamanho do texto

Foram detidas, esta sexta-feira, 2600 pessoas no brasil durante a operação cronos, levada a

Segundo dados oficiais, 404 pessoas foram detidas por homicídio, 290 por crimes relacionados com violência doméstica contra mulheres, 600 por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de droga.

Ao todo, na operação que levou às ruas brasileiras 7500 polícias, foram apreendidas 146 armas de fogo e 383 quilos de drogas, pesadas e leves. Das 2600 pessoas, 341 são adolescentes.

A Operação Cronos, destinada a combater os crimes de feminicídio e homicídio, serve como exemplo do Sistema Único de Segurança Pública que está em vigor desde junho deste ano no Brasil.

O que é feminicídio?

O termo é usado contra o crime de ódio baseado no género. "Contra mulher só por ser mulher". Feminicídio é amplamente definido como o ato de assassinar mulheres só por terem nascido do sexo feminino. No Brasil o termo começou a ficar mais popular desde o assassinato de Marielle Franco, a ativista de direitos das mulheres que foi encontrada morta em Março de 2018.