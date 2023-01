Desigualdades são cada vez maiores na Suécia

Uma ponte em construção desencadeou um aceso debate em Estocolmo. A ponte ligará duas realidades contrastantes, o bairro desfavorecido de Rinkeby e a cidade mais rica de Sundbyberg. Enquanto a extrema-direita sueca receia que esta ligação espalhe a criminalidade, que associa à imigração, os residentes acreditam que a ponte não só facilitará as deslocações, mas também refreará a segregação. A nossa repórter Valérie Gauriat lança luz sobre as realidades subjacentes na Suécia, onde a desigualdade socioeconómica nunca foi tão elevada.

Rinkeby é um dos centros da violência em bando na Suécia. Os crimes mortais aumentaram quase 40% num ano no país. Para refrear a questão, o governo defende uma política de imigração mais restritiva e mais deportações. Esta é uma moeda de troca utilizada pelos partidos da coligação governamental para assegurar o apoio do partido de extrema-direita Democratas Suecos.

Governo sueco lança campanha no estrangeiro para reduzir o número de pessoas a ir viver para o país.

"A maioria dos jovens suspeitos nasceu na Suécia. Eles são suecos. Para onde os enviarão", indica Clarissa Seidou, uma agente da polícia comunitária de Rinkeby.

Clarissa na polícia Euronews

Se lhes tivessem sido dados empregos e aprendido sueco, teriam-se integrado na sociedade, acrescenta Mustafa Andic, residente de Sundbyberg. Ele acredita que os políticos deveriam lidar com a causa raiz da violência dos gangues, em vez de lutar pela ponte.

Mustafa é taxista, cresceu em Rinkeby e vive agora em Sundbyberg, do outro lado da ponte Euronews

Andreas Cervenka, autor do livro "Suécia Gananciosa", vencedor do Prémio de Jornalismo Sueco, culpa os cortes fiscais e as políticas de privatização pela desigualdade. Ele diz que isto faz da Suécia "um dos países mais desiguais do mundo, com uma elite muito rica e um grande grupo economicamente vulnerável".

Pessimista da crise e da inflação, a precariedade está a afetar cada vez mais suecos, diz Jonas Wihlstrand, o chefe da principal instituição de caridade da Suécia, Stadsmissionen. "O número de pessoas que procuram ajuda aumentou drasticamente este ano. É uma nova situação que a sociedade civil precisa de assumir a responsabilidade de alimentar as pessoas. Não queremos ver isto acelerar, e isso é da responsabilidade dos políticos!", diz.