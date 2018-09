Espanha interceta 458 migrantes no Mediterrâneo

Guarda costeira espanhola intercetou no sábado 458 migrantes, que tentavam chegar à Europa através do mar Mediterrâneo a bordo de frágeis embarcações.

As imagens foram disponibilizadas este domingo pelos Serviços de Socorro Marítimo e mostram-nos a guarda costeira a resgatar cerca de 60 migrantes de um bote de borracha já parcialmente submerso.

A costa espanhola tornou-se no principal destino dos migrantes em busca de uma vida melhor na Europa, ultrapassando inclusive a Itália e a Grécia, em especial depois do novo governo italiano ter começado a recusar a admissão dos barcos de resgate operados por Organizações Não Governamentais (ONG).

Um total de 33.195 migrantes entraram este ano de forma ilegal em Espanha até final de agosto, o que equivale a mais do dobro dos registados no mesmo período do ano passado, indicam dados recolhidos do Ministério do Interior espanhol.