Lyon acolhe a 18ª edição da Bienal de Dança. O tradicional desfile teve lugar este domingo Cerca de 250 mil pessoas encheram as ruas da cidade, para assistirem a um dos pontos altos do evento. A artista portuguesa Cláudia Dias participa no esvento, que decorre até ao final do mês, com o espetáculo "Terça-feira, tudo o que é sólido dissolve-se no ar". Uma coreografia que aborda as migrações.