Espetáculo de lanternas e luzes destaca espécies ameaçadas no mundo

Dinossauros, ursos polares e elefantes passeiam-se ao lado de rinocerontes, tigres e ursos panda, no Jardim das Plantas, em Paris. Um espetáculo de luzes e lanternas que tem como objetivo chamar a atenção para as espécies ameaçadas do mundo.

A capital francesa acolhe, todos os anos pela época de natal, várias instalações luminosas.Este ano, o jardim botânico, no coração de Paris, é o lar de figuras coloridas, em forma de animais, que chegam a ter 15 metros de altura, instaladas pelo Festival da Luz da China, uma subsidiária da Sichuan Tianyu Culture, conhecida por exibições gigantescas de lanternas.

A mostra começa com dinossauros pré-históricos, em seguida, passa pelas primeiras espécies que foram extintas devido à pressão da do crescimento humano, como mamutes e tigres dente-de-sabre. No final, termina com a diversidade das espécies ameaçadas de hoje, incluindo pandas, elefantes e um tubarão branco de 30 metros de comprimento.

Os organizadores da exposição querem alertar para o impacto do desenvolvimento económico sobre a natureza e a sobrevivência de espécies raras.

Segundo uma estimativa do World Wildlife Fund (WWF), a população global de espécies de vertebrados diminuiu cerca de 60% nos últimos 40 anos.