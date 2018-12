Leilão anual de carne em Londres

O leilão de carne da véspera de Natal em Smithfield Market é uma tradição com mais de 150 anos em Londres. No princípio era um evento onde os comerciantes escoavam os excedentes no final do ano. Mais recentemente, transformou-se em um evento popular anual.

"Esta é uma jóia na cidade de Londres, isso não acontece em nenhum outro lugar do Reino Unido agora, e esperamos realizá-la em um futuro previsível", afirma o presidente da associação de comerciantes do mercado de Smithfield, Greg Lawrence.