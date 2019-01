Bebé de 11 meses resgatado de escombros de explosão

Por vezes, nas maiores tragédias encontramos milagres e, a haver um, este foi certamente o milagre de Ano Novo na Rússia: Vanya, de apenas 11 meses, foi resgatado com vida dos escombros do edifício que ruiu em Magnitogorsk, nos Urais, na sequência de uma explosão de gás. O desastre matou pelo menos sete pessoas, mas o balanço pode piorar, visto haver ainda 36 desaparecidos. O pequeno Vanya passou 35 horas debaixo dos escombros, com temperaturas a rondar os 17 graus negativos.