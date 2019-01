Momoland, o fenómeno K-pop visita o Dubai

Fatima é blogger e comentadora na área cultural e defende que "o K-pop é muito original e os artistas de K-pop não têm medo de mostrar o quanto são criativos; através das roupas, do estilo, da música, da melodia e que é por isso que têm tanto êxito".

A chegada do grupo ao aeroporto do Dubai atraiu ao local centenas de fãs entusiasmados. Numa questão de segundos, Momoland estava no Twitter. "São pessoas fantásticas que realmente sempre nos falam sempre de coração aberto e amam a nossa música tanto quanto nós gostamos deles", afirma Nancy.

Entre os fãs que as esperam, todos acompanham a par e passo o percurso das Momoland.

"Nós somos realmente fãs delas desde o ano passado, desde que lançaram a música delas e estou feliz por estarem agora no Dubai", revela um rapaz entre o público.

"Espero que venham aqui novamente e tragam mais bandas, se divirtam mais e façam mais músicas incríveis no futuro", afirma outra seguidora do grupo.

As jovens artistas também são vistas como modelos para as mulheres, algo muito apreciado no Médio Oriente. Para além do impulso que dão ao turismo, bandas como Momoland também contribuem para o intercâmbio cultural entre diferentes comunidades que vivem no Dubai.

"Nós temos uma grande população coreana aqui nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, trazer para cá arte coreana, fá-los sentir em casa. Para além de que estamos a comemorar o ano de tolerância aqui nos Emirados Árabes Unidos" conta o presidente da Sociedade de Amizade dos Emirados Árabes Unidos, Humaid Alhammadi.

O Dubai espera voltar a receber as jovens em breve, à medida que o K-pop continua a aumentar a base de fãs por aqui.