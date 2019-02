Onda de frio polar congela lago Michigan

As mais baixas temperaturas sentidas no "midwest" dos Estados Unidos em mais de 20 anos levaram as águas do lago Michigan a congelar e a criar um cenário digno de filme apocalíptico do regresso à idade do gelo.

Na quarta-feira, as temperaturas caíram para quase 50 graus Celsius negativos em algumas zonas. Na quinta-feira, de acordo com o Serviço Meteorológico americano esteve um pouco melhor: -27°C.

Mais de duas dezenas de mortes foram já registadas nos Estados Unidos com ligação à passagem deste vórtice polar pelo país.