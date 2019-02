Chineses celebram ano novo sob o signo do porco

Milhares de pessoas reuniram-se, esta terça-feira (5 fevereiro), no Templo da Nuvem Branca em Pequim, na China, para rezar por boa saúde e fortuna no primeiro dia do Ano Novo Lunar.

Sob o signo do Porco, os chineses esperam que este seja um ano de prosperidade e de novos projetos. Para atrair a fortuna, são muitos os chineses que escrevem preces em fitas encarnadas ou atiram moedas contra um sino, à entrada do templo.

Também conhecido como Festival da Primavera, o Ano Novo Lunar celebra o início da época de lavra e o clima mais quente que está por vir.