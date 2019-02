Russo inventa "carro a cavalo"

Por vezes a tecnologia tradicional produz melhores resultados do que as técnicas mais recentes. Foi o que decerto pensou o russo Ivan Melnikov, o inventor do primeiro "carro a cavalo" do mundo. Melnikov afirma que se inspirou na carruagem da Imperatriz russa, Catarina a Grande. E assim ficou resolvido o problema que afligia este russo engenhoso, chegar a horas à escola onde exerce a profissão de professor. O próximo passo, diz Melnikov, é instalar um aquecimento e um leitor de música.