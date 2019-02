A Cidade Sustentável do Dubai

Tamanho do texto

A menos de 25 quilómetros do centro de Dubai, onde ainda há poucos anos havia apenas um deserto árido, existe hoje aglomerado de residências ecológicas conhecido como a Cidade Sustentável. Parece um oásis onde famílias e pequenas empresas formam uma comunidade cem por cento autossuficiente.

Painéis solares cobrem telhados de casas, estacionamentos e empresas, gerando energia suficiente para os cerca de três mil moradores que vivem em 500 moradias e 89 apartamentos.

Já em 2019 foi lançada a "Carta dos Cinquenta Anos", um documento que visa dar diretivas para como viver melhor na cidade, a ser revisto de quatro em quatro anos. Num dos artigos, é determinado que 10 por cento dos lares devem ser autosuficientes em termos de água, comida e energia.

No próximo ano, a Expo 2020 do Dubai vai centrar-se nos temas da sustentabilidade, oportunidade e mobilidade. Parte da missão é reduzir, reutilizar, reciclar e reaproveitar 85% dos resíduos para impedi-los de entrar em aterros. Fazer mais com menos. E mais é precisamente o objetivo quando se fala em sustentabilidade.