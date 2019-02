A atriz Reesse Witherspoon foi convidada e entrar no campo de basquetebol, quando assistia ao espetáculo dos Harlem Globetrotter, em Los Angeles, Califórnia.

Depois de ter sido desafiada a dançar sozinha, no meio do campo, o apresentador Ant Atkinson, chamou o marido da atriz, Jim Toth, para acompanhá-la. Os dois dançaram, em pleno campo, ao som de "My Girl".