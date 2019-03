Na Indonésia o conceito de bibliotecas itinerantes está a ganhar popularidade. Sutino "Kinong" Hadi trocou o transporte de passageiros pelo transporte de livros com particular destaque para a promoção de hábitos de leitura entre os jovens do país. Segundo um estudo publicado em 2016, a Indonésia é o segundo país do mundo com menos hábitos de leitura entre a população.