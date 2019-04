Os clubes desportivos do Dubai

As maiores academias desportivas do Dubai têm programas específicos para ajudar os jovens a realizarem os seus sonhos desportivos.

No Dubai, há mais de setecentos clubes desportivos. Ian Selley, antigo jogador do Arsenal, é treinador numa escola de futebol do Dubai.

"O futebol é um desporto de equipa. O nível de exigência é muito elevado. Não se trata apenas de ganhar. É importante que as crianças trabalhem muito e se desenvolvam", declarou Ian Selley.

Desde a abertura em 2009, já passaram pela escola mais de dez mil jogadores.

"Temos uma mistura de alunos em termos de capacidades. Temos crianças de meios desfavorecidos que gostam de futebol e crianças da elite. Enquanto treinador, o meu objetivo é ajudar as crianças a desenvolverem-se. Espero que um dia uma delas constitua a primeira equipa", disse o antigo jogador do Arsenal.

Além do ensino profissional, o clube de futebol pretende ser uma ponte entre culturas.

"A nossa escola está virada para a comunidade. A escola tem também um lado elitista mas é importante para nós ter diferentes nacionalidades de diferentes países", frisou Ian Selley

Para o antigo jogador, o desporto é um contraponto à omnipresença das tecnologias e à vida sedentária.

"Vemos muitas crianças a jogar nos tablets, o que é mau. É importante incitar as crianças a saírem de casa e a divertirem-se. Quero que as crianças estejam ao ar livre e pratiquem desporto", acrescentou Ian Selley.

A Academia de Râguebi de Mike Phillips

O antigo jogador Mike Phillips criou uma academia de râguebi no Dubai para crianças dos 4 aos 14 anos.

"Como terminei a carreira, é bom voltar a estar ligado ao râguebi e ajudar os jovens a aprenderem os valores do jogo e as regras. É muito importante para os jovens aprenderem a disciplina, o respeito e a ética associada ao râguebi. Temos de nos esforçar para dar boas aulas de râguebi e fazer com que as crianças aprendem e se divirtam, ao mesmo tempo", disse Mike Phillips.

A Academia Internacional de Críquete do Dubai

Na Academia Internacional de Críquete do Dubai, os jovens têm a oportunidade de treinar com a equipa nacional dos Emirados Árabes Unidos.

"Penso que as nossas instalações são as melhores do mundo, o que nos ajuda muito. Implementámos um bom programa. Há várias academias na cidade e nos arredores mas penso que esta é a melhor. Possui as máquinas, os treinadores e tudo o que um jogador de críquete precisa", disse Rameez Shahzad.

"O desporto para mim é uma parte integrante da vida. Os seres humanos são feitos para serem ativos. O facto de haver tantos clubes aqui demonstra que as pessoas nos seus tempos livres querem ser ativas", disse Will Kitchen, diretor da Academia Internacional de Críquete do Dubai.