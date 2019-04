Pelo menos 17 pessoas morreram na sequência de fortes inundações na ilha de Sumatra, na Indonésia.

Segundo as autoridades do país, as enxurradas ocorreram após vários dias de intensa chuva.

Várias localidades tiveram de ser evacuadas, cerca de 12 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas, na província de Bengkulu, no sudoeste de Sumatra.