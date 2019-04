A Comic Con Médio Oriente, no Dubai, é o exemplo do poder da cultura pop e dos heróis da banda desenhada na sétima arte. O evento reúne artistas e fãs.

Bob Layton é um dos visionários da indústria da banda desenhada e um dos criadores do Homem de Ferro e e do Homem Formiga.

_"A minha ligação ao Homem de Ferro tem 40 anos e uma longa história. O meu nome já é sinónimo da personagem. Aqui temos a oportunidade de compartilhar experiências, partilhar a nossa paixão, ouvir os criadores e descobrir as histórias dos bastidores. Tudo isto é incrível e excitante".

Desde o início, em 2012, a Comic Con Médio Oriente e o público cresceram. Neste momento é o maior evento do género na região.

Este ano, mais de cinquenta mil pessoas estiveram reunidas: fãs, criadores e estrelas.

Os fãs participaram em jogos, testaram as últimas tecnologias da indústria e conheceram estrelas como Ross Marquand da série The Walking Dead.

_É incrível! Sempre que fazemos conferências de imprensa, não importa em que parte do mundo, percebo que as pessoas estão genuinamente envolvidas com a série. E é ótimo! Eu nunca vi um grupo de pessoas tão simpático, tanto a equipa como os fãs. Conhecer e interagir com todos tem sido maravilhoso. São tão acolhedores! A minha primeira vez no Médio Oriente foi fantástica!

A diversidade do público no Dubai faz com que o evento ganhe destaque internacional.