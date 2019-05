O impacto da educação na economia do Dubai

Algumas das melhores escolas e estabelecimento de ensino superior do mundo estão presentes no Dubai.

Quase trezentos mil estudantes frequentam cerca de duzentas escolas privadas no Dubai, o que representa dois mil milhões de euros em propinas.

"A educação é muito importante para a economia porque permite criar ideias, criar uma plataforma que leva à criação de novas indústrias e novos setores. O objetivo da nossa Fundação é aumentar o nível de educação porque sabemos que os métodos educativos evoluem. Nós centramo-nos na inovação contínua e queremos perceber como é os estudantes consomem educação", afirmou Khalfan Belhoul, presidente da Fundação Dubai Future.

Uma política educativa virada para o futuro

Os Emirados Árabes Unidos possuem a maior concentração mundial de filiais universitárias. A maioria das escolas situa-se no Dubai.

"Para nós, o que é mesmo importante é o facto de o governo ter uma visão de longo prazo e perceber a importância da educação. Por isso, o contexto aqui é muito favorável à educação e permite-nos tomar parte no processo de mudança do Dubai, dos Emirados e da região", sublinhou François Ortalo Mangé, reitor da London Business School.

Um contexto multicultural

Algumas das mais famosas universidades do Canadá, do Reino Unido, da Índia, do Paquistão, da Rússia e da Austrália estabeleceram filiais no Parque do Conhecimento do Dubai. Na universidade de Wollongong há estudantes de 108 nacionalidades. Os estudantes entrevistados pela euronews elogiaram o contexto multicultural e a flexibilidade da Universidade de Wollongong no Dubai.

O impacto do Brexit nas escolhas educativas

O setor da educação cresceu 2,9% no ano passado. Na última década, abriram mais de setenta novas escolas. 90% dos estudantes são expatriados. A incerteza do Brexit tem um impacto nas escolhas educativas de muitas famílias.

"Uma das preocupações das pessoas em relação ao Brexit é a incerteza. Penso que o Dubai oferece estabilidade não apenas para a vida pessoal e profissional, mas também ao nível da educação. Alguns pais que consideram regressar ao país por razões profissionais, desejam continuar a educação das crianças aqui", contou Marco Longmore, reitor do Colégio de Brighton, no Dubai.

O Prémio Professor Global

O Dubai organiza todos os anos o Prémio Professor Global. O galardão distingue professores excecionais que dão um grande contributo à profissão. Em 2019, a cerimónia de entrega do prémio foi apresentada pelo ator e antigo professor Hugh Jackman.

"O Dubai procura o melhor e não tem medo de arriscar. Tenho a certeza de que esse espírito se estende ao setor da educação", disse o ator.