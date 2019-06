Confrontos na Esplanada das Mesquitas

A esplanada das Mesquitas foi palco de confrontos entre palestinianos e polícias israelitas, depois da visita de 1200 judeus nacionalistas ao local santo, num momento em que o Israel assinala o aniversário da tomada de Jerusalém-Leste, em 1967.

Terceiro lugar santo do Islão, a esplanada das Mesquitas é também considerada como o local mais sagrado do judaísmo. A polícia israelita, que normalmente proíbe a visita aos judeus nos últimos dez dias do mês do Ramadão muçulmano, autorizou excecionalmente a visita este domingo, o que atiçou as tensões.