Comboios sobrelotados no Bangladesh para o Eid

Milhares de pessoas acorreram às estações ferroviárias de Daca, a capital do Bangladesh, na segunda-feira (3 de junho) e na terça-feira (4 de junho) par tentarem apanhar comboios que lhes permitisse voltar às suas terras natais para Eid al-Fitr com as famílias.

Celebra-se o Eid-al-Fitr na quarta-feira (5 de junho), dependendo do avistamento da lua.

O Eid é um grande festival no calendário muçulmano para celebrar o fim do mês sagrado do Ramadão. É um feriado festivo que as pessoas costumam passar com a família e os amigos.