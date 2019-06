Tamanho do texto

O Dubai é conhecido pelos arranha-céus e hotéis de luxo, mas o Emirado Árabe possui uma enorme riqueza marinha. Nesta edição de Adventures vamos conhecer as regras de base da pesca à pulma no Dubai, na companhia de Nick Bowles, fundador da Ocean Active Fly, primeira empresa a propor esta atividade no Médio Oriente.