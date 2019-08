É a maior estátua de Buda do Japão e passa por um ritual de limpeza anual que faz parte das festividades do Festival Obon.

Todos os anos, no dia 7 de agosto, retira-se todo o pó do Templo Todaiji, antes do início deste festival onde as pessoas podem prestar homenagem aos seus ancestrais.

Acredita-se que, durante o ritual, a alma do Buda sai da imagem para abençoar os crentes.