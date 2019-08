Uma criança decidiu interromper a missa que estava a ser celebrada pelo Papa Francisco, no Vaticano. A menina subiu para cima do altar e começou a saltar, com toda a liberdade possível. O Papa Francisco não permitiu que os seguranças fizessem qualquer intervenção. "Não se preocupem, deixem-na estar!", disse Francisco.

A missa continuou e, mais tarde, Francisco afirmou no discurso que a menina em causa "é vítima de uma doença e não sabe o que faz, e quando vemos que uma pessoa está a sofrer, devemos orar.", concluiu o líder da Igreja Católica.