Pesagem anual dos animais no zoo de Londres

O reino animal do jardim zoológico de Londres salta para a balança. Exemplares de várias espécies passam pela pesagem anual que se prolonga durante uma semana. Uma tarefa nem sempre fácil e que precisa da colaboração e da boa disposição dos animais.

Os tratadores do zoo conseguem obter informações preciosas sobre o estado de saúde dos animais, para a adaptação das dietas ou para a administração de medicamentos de acordo com o peso das espécies. Os resultados das pesagens são compilados numa base de dados e partilhados com jardins zoológicos de todo o mundo, para comparar informações nutricionais e informações sobre espécies ameaçadas.