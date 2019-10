Papagaios, o primeiro-ministro canadiano e palhaços surpreendem

Papagaios coloridos animam o céu de Malta

Dezenas de papagaios, gigantes, coloridos voaram sobre os céus da ilha maltesa de Gozo, a 20 de outubro, no encerramento do Festival Internacional de Papagaios, que durou três dias.

Tratou-se da segunda edição do Festival que incluiu uma competição para equipas internacionais.

Este ano, a vila de Gharb organizou oficinas e concursos para as melhores pipas artesanais, arte aqui enraizada.

Justin Trudeau tirou selfies no metro de Montreal

Mostrando que é reagindo que se luta contra as perdas, Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, passeou-se, inesperadamente, por uma estação de metro de Montreal e tirou mesmo fotografias com quem por ali passava.

Palhaços de todo o mundo reúnem-se na Cidade do México

Centenas de palhaços mexicanos, do Peru, Nicarágua, Costa Rica Estados Unidos e de outros países fizeram a festa na Cidade do México, a 23 de outubro, para marcar a 24ª Convenção Anual Internacional de Palhaços, chamada de "Feira do Riso". O objetivo do evento é aprimorar as suas habilidades e apoiar o setor.