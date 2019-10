Recifes de coral repletos de vida marinha e naufrágios mergulhados na história. Damos um mergulho no lado menos conhecido do Dubai - as profundidades salgadas.

Estou a cerca de uma hora e meia da cidade do Dubai. Michela, do centro de mergulho Divers Down do Dubai juntou-se a mim. Ajudou-me a fazer o meu treino e estamos prontos para o meu primeiro mergulho. Michela, o que é que me espera? JAMES O’HAGAN Euronews

Vamos mergulhar a uma profundidade de 14 metros, mais ou menos. Vamos procurar peixe trombeta, peixe-gatilho, peixe-palhaço, peixe-balão. Michela Divers Down

Mesmo depois de fazer a formação básica, sentimo-nos melhor e mais seguros a a mergulhar com um instrutor, para desenvolver os hábitos certos e a aproveitar as melhores localizações na zona do mergulho. Neste mergulho, a vida marinha e corais espetaculares estão a apenas 5 metros da superfície. A esta profundidade, tudo fica lindamente iluminado e o oxigénio dura muito mais do que num mergulho a 10 ou 15 metros. O recife tem espécies como raias, lagostas, peixes papagaio, peixes vassoura e muitos outros.

Para mergulhadores mais experientes, existem dezenas de navios naufragados e recifes artificiais para explorar, cada um com histórias e corais únicos. Às vezes, parece que estamos a voar em câmara lenta, numa paisagem de um outro mundo. E, sem nos darmos conta, está na altura de voltar ao mundo real. Foi uma experiência incrível!