Atleta austríaco conseguiu mover a roda gigante de Munique

Um atleta austríaco realizou um sonho de longa data, conseguiu mover a roda-gigante "Hi-Sky" de Munique só com a força de braços e pernas.

Franz Muellner disse que cada segundo do recorde mundial foi doloroso, mas que estava muito feliz.

A "Hi-Sky" de Munique é a maior roda gigante móvel do mundo e, com as 27 cabines de vidro com ar-condicionado, atinge uma altura de quase 80 metros, de acordo com seus proprietários.