A banana de Cattelan e a obra de Bansky esta semana no "No Comment"

"Muito saboroso!" Uma banana de 120.000 dólares

Um artista americano nascido na Geórgia comeu uma peça de arte do artista italiano Maurizio Cattelan em exposição na galeria Perrotin - Art Basel, em Miami Beach.

Ouve-se David Datuna dizer "muito saboroso!" para a multidão que o observava depois de comer a banana que foi colada na parede como parte da obra de arte de Cattelan intitulada "Comedian".

A peça, de uma série de três, tinha sido vendida por 120 mil dólares.

Os visitantes ficaram surpresos com a façanha de Datuna e tiraram selfies e fotos ao lado da parede vazia depois de a banana ter sido comida. Emmanuel Perrotin substituiu a obra de arte original, colando outra banana na parede.

Renas voadoras de Banksy alertam para situação dos sem-abrigo

O exclusivo artista de rua britânico, Banksy, realçou a situação dos sem-abrigo, com um graffiti de um trenó com renas voadoras, partindo do banco onde dorme um sem abrigo.

O trabalho artístico surgiu no centro de Birmingham, em Inglaterra, durante o fim de semana.

O vídeo da obra, postado por Banksy no Instagram atingiu quase 3 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas e criou um burburinho em Birmingham.

Só em 2018, cerca de 726 sem-abrigo morreram em Inglaterra e no País de Gales.