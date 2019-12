Labirinto de gelo em Washington

Uma sexta-feira, 13, é sempre um dia a merecer uma atenção especial. Esta semana, na capital dos Estados Unidos, ficou também marcada pela abertura de uma nova atração de inverno.

O labirinto de gelo de Washington tem paredes com mais de dois metros de altura, quase 14 metros de comprimento, usa cerca de 300 blocos transparentes, pesa mais de 55 toneladas e está a deslumbrar os visitantes com os efeitos provocados pelo sistema de luz instalado ao longo da estrutura.

O gelo utilizado foi produzido por uma empresa especializada do Missouri, a sensação térmica no interior situa-se entre os 10 e os 15 graus negativos, a entrada é gratuita, mas o prazo para visitar esta atração acaba já no domingo (15 de dezembro).