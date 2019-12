Riccardo Muti dirige concerto de Natal no Senado italiano

O maestro italiano Riccardo Muti conduziu o concerto de Natal no Senado, em Roma. O espetáculo aconteceu no centro do hemiciclo, perante, entre outros, o Presidente de Itália, Sergio Mattarella.

Entre as obras apresentadas ouviu-se música, por exemplo, de Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Alfredo Catalani, Umberto Giordano, Giuseppe Martucci, Gioachino Rossini.