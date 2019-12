O beijo de Piqué e Sérgio Ramos

Poucas horas antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid surgiu, nas ruas da cidade catalã, um graffiti com um beijo entre o defesa do Barça, Gerard Piqué, e o capitão do Real, Sérgio Ramos. A obra de Tvboy intitula-se "Spain kiss and talk" e apela ao diálogo político entre a Catalunha e a Espanha.