Irão despede-se de Qassem Soleimani

Centenas de milhares de pessoas participaram, em Teerão, nas exéquias do general Qassem Soleimani, que morreu durante um ataque norte-americano em Bagdade, na semana passada.

Presentes nas cerimónias fúnebres estiveram o presidente iraniano, Hassan Rouhani, e o líder supremo do Irão, o aiatola Ali Kamenei. Ambos visivelmente emocionados.

Soleimani morreu num ataque com um drone norte-americano perto do aeroporto internacional de Bagdade, chocando a república islâmica e suscitando receios de uma nova guerra no Médio Oriente.