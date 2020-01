As escavadoras chegaram na madrugada desta terça-feira ao campo de migrantes de Aubervilliers, no nordeste de Paris: foi a sexagésima evacuação de campos de migrantes desde 2015 em França. As quase 1500 pessoas que viviam aqui foram levadas para abrigos temporários. As associações humanitárias que tentam ajudar estas pessoas queixam-se da falta de informação por parte das autoridades.