O espetáculo natural que só pode ser visto pelos funcionários do Hitachi Seaside

Todos os anos o Parque nacional Hitachi Seaside, no Japão, proporciona um cenário inesquecível para quem tem oportunidade de o visitar. Durante a primavera, o parque fica coberto por milhões de nemophilas, que proporcionam um manto de flores azuis. Este ano, só os funcionários do parque podem presenciar o magnífico espetáculo natural. Têm aproveitado para fazer vídeos para os partilhar online com o mundo inteiro.