Médicos e enfermeiros espanhóis homenageiam colegas mortos

Médicos e enfermeiros manifestaram-se à porta do hospital de La Paz, em Madrid, para homenagear os colegas mortos pela pandemia de Covid-19 em Espanha. Estima-se que a doença tenha infetado 20% dos profissionais do setor no país, sobretudo durante os primeiros tempos, quando as medidas de proteção eram menos fortes. A homenagem serviu também para pedir mais ação ao governo para proteger os trabalhadores da área da saúde.