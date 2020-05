Covid-19 inspira arte de rua

no comment

Um pouco por todo o mundo, a epidemia está a inspirar os artistas de rua. Em Paris, Ender criou um mural que representa o mapa do mundo através de autocolantes com a palavra "frágil". Em Badajoz, Espanha, Alejandro Pajuelo, conhecido como "El Chino", criou um mural gigantesco numa parede do hospital pediátrico, em homenagem aos trabalhadores da saúde.