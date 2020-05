Equipa da CNN detida em Minneapolis enquanto estava em direto

Às primeiras horas desta sexta-feira, uma equipa da cadeia de televisão CNN foi cercada e detida por polícias estaduais na cidade de Minneapolis, nos EUA. Não foram apresentadas as razões da detenção, mas o reporter foi entretanto libertado e recebeu um pedido de desculpas formal do governador do Estado do Minnesota.

Minneapolis entrou em convulsão depois da divulgação das imagens da morte do cidadão negro de 46 anos, asfixiado pelo joelho de um polícia enquanto era imobilizado no chão.