Máquinas de venda de máscaras descartáveis crescem no Reino Unido

No Reino Unido, uma empresa instalou cerca de 40 máquinas de venda de máscaras reutilizáveis perante a previsão de aumento da procura. O fundador da "Maskey" diz que a ideia do projeto é assegurar que as pessoas se sentem "confortáveis e seguras."

A partir de 24 de julho, o uso de máscara nas lojas e supermercados é obrigatório e quem não cumprir arrisca-se a uma multa de 100 libras (110 euros).

O ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, defende que a medida dá mais segurança a quem vai às lojas comprar e aumenta a proteção de quem trabalha nesses locais.