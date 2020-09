Dilúvio no sul de França

A região de Gard, no sul de França, foi atingida por um dilúvio com o equivalente a quatro meses de chuva a cair no espaço de apenas 12 horas. A precipitação teve naturalmente um efeito devastador nos caudais dos rios locais. Foi o caso do Gardon, que em algumas horas viu as suas águas subir 7,5 metros. As autoridades locais colocaram a região em alerta vermelho e duas centenas de pessoas tiveram de deixar as suas casas.