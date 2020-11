Apoiantes de Trump e Biden deslocam-se em massa para últimos comícios

Na contagem decrescente para as eleições desta terça-feira, apoiantes do democrata Joe Biden e do ainda presidente dos EUA, Donald Trump, não pouparam esforços para mostrar que estão do lado dos candidatos.

Marcaram presença em massa nos últimos comícios da campanha eleitoral, uns com máscara, outros ignorando a normas de distanciamento social. São a expressão de duas visões da pandemia de Covid-19 e do futuro dos EUA.