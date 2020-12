Incêndio destrói campo de refugiados na Bósnia

no comment

Um incêndio destruiu por completo um campo de refugiados na Bósnia, numa altura em que as autoridades procuram soluções para alojar migrantes durante o período de inverno.

A polícia suspeita que o fogo foi posto por antigos ocupantes do campo. Não há registo de mortos nem de feridos.

O campo de Lipa foi criado em abril como solução temporária. Tinha falta de eletricidade e aquecimento. As organizações humanitárias alertaram várias vezes para a falta de condições no espaço e instaram as autoridades a proporcionar acolhimento adequado para mais de mil pessoas.