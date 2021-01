Mergulhadores "varrem" zona onde caiu avião indonésio

Equipas de mergulhadores da marinha da Indonésia continuam as operações de busca no leito do mar de Java, a norte de Jacarta, onde um avião da Sriwijaya Air se despenhou há quase uma semana com mais de 60 pessoas a bordo.

Um dos quase 270 mergulhadores mobilizados para a operação filmou a descoberta de um telemóvel danificado entre os destroços do aparelho.

O avião, um Boeing 737-500, desapareceu dos radares escassos minutos após descolar de Jacarta e viria a saber-se horas depois que se tinha despenhado no mar.

Os indícios apontam para que o motor do avião ainda estivesse a trabalhar e o aparelho devidamente operacional quando embateu na água.