Nem a pandemia impediu os cabeçudos do Carnaval de Dusseldorf, na Alemanha, de sairem à rua. Foliões eram poucos, mas os bonecos não ficaram em casa.

Caricaturas de Vladimir Putin e de Donald Trump não poderiam submeter-se às regras e passearam nas ruas, quase vazias, da cidade.

Os organizadores do Carnaval de Duesseldorf, um dos principais redutos de Carnaval da Renânia alemã, não quiseram deixar Rose Monday em 2021 passar completamente sem as caricaturas tradicionais dos eventos atuais.

Enviaram oito carros alegóricos através da cidade - separadamente, em vez de num desfile, e em percursos que foram mantidos em segredo para impedir a reunião de multidões.

As caricaturas deste ano incluíram uma representação do crítico do Kremlin, Alexei Navalny, a pontapear um Putin muito maior, ambos vestidos com trajes de judo, e uma caricatura de Trump num espeto sobre um fogo marcado com as palavras "Make America Great Again!

Havia também um carro alegórico mostrando a Terra a tentar conter um vírus enquanto um monstro pintado com a palavra "Clima" reaparecia atrás dele.