Texas recolhe tartarugas marinhas para as proteger do frio intenso

no comment

A onda de frio que se tem feito sentir nos Estados Unidos da América, nos últimos dias, levou ao resgate de centenas de tartarugas marinhas no sul do Estado do Texas.

A população de South Padre Island tem recolhido e encaminhado estes animais marinhos para um centro de convenções da cidade com o objetivo de as proteger do frio.

De acordo com os dirigentes locais, foram recolhidas mais de 3.500 tartarugas marinhas até à data. Os animais marinhos serão devolvidos à natureza assim que as temperaturas na região subirem.