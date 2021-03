Pequim tingida de laranja por tempestade de areia da Mongólia

no comment

A capital da China foi atingida esta segunda-feira pela maior tempestade de areia em quase 10 anos, avança a agência de notícia "Kyodo News", no Japão.

O céu de Pequim ganhou tons de laranja e a visibilidade reduziu-se na maioria da região a menos de 800 metros de distância.

A tempestade de areia terá tido origem na Mongólia e elevou as PM10 (partículas inaláveis com 10 micrómetros ou menos) para valores acima das oito mil por metro cúbico, agravando a qualidade do ar de Pequim para o sexto e mais grave nível de alerta para poluição.

Alguns voos com destino a Pequim foram suspensos e as autoridades de ensino locais proibiram as atividades escolares ao ar livre.