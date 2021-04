Confrontos em Londres

no comment

Uma manifestação, convocada pelo movimento "Kill The Bill", degenerou, no sábado (03 de abril) em confrontos entre os manifestantes e as forças de autoridade, em Londres.

Os manifestantes protestavam contra um projeto de lei do Governo do Reino Unido, liderado por Boris Johnson, que pretende dar mais poderes à polícia para refrear, ou acabar com manifestações, caso sejam consideradas perturbadoras da ordem pública.