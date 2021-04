Aula ao ar livre pelo direito à Educação

no comment

Os pais de alunos da província de Buenos Aires, na Argentina, organizaram uma aula ao ar livre para os seus filhos, no sábado. O objetivo foi protestar contra a decisão do governo de suspender, novamente, as aulas em resposta ao recente aumento de casos de Covid-19. A iniciativa foi organizada pelo grupo "Chat de las Mamies" que lançou um convite para uma aula numa praça sob o lema "A educação é um direito".